오는 7월 말부터 종이신문 대체

생글생글 디지털 도서관 페이지.

생글생글이 오는 7월 말부터 인공지능(AI) 기반의 디지털 경제교육 플랫폼으로 바뀝니다. ‘커버스토리’ ‘시사이슈 찬반토론’ ‘경제야 놀자’ 등 기존 핵심 콘텐츠를 디지털 환경에 맞게 업그레이드합니다. 디지털 중심으로 급변하는 교육 생태계에 대응하기 위해서입니다. 이에 따라 1학기가 끝나는 오는 7월 말, 종이신문 발간을 잠정 중단합니다.새롭게 문을 여는 ‘생글생글 디지털 도서관’은 기사와 학습 자료를 디지털 단말 환경에 최적화해 제공합니다. AI 기술을 접목한 아카이브·검색·학습 기능도 선보입니다. 토론·논술 학습에 활용할 수 있도록 아카이브 자료의 PDF 다운로드 서비스를 제공하며, 맞춤형 퀴즈를 통해 자기주도 학습 효과도 기대할 수 있습니다. 새 플랫폼의 주소와 이용 방법 등은 추후 상세히 안내해 드리겠습니다. 초등학생을 위한 ‘주니어 생글생글’은 기존과 같이 발행됩니다.