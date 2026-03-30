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담합의 경제학
입력 2026.03.30 09:00
수정 2026.03.30 09:00
생글생글 936호
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주니어 생글생글 제202호 커버스토리 주제는 담합입니다. 담합은 시장에서 몇몇 기업이 서로 의논해 가격이나 생산량을 조정하는 것을 말합니다. 담합이 일어나면 가격이 시장균형가격보다 비싸져 소비자는 손해를 봅니다. 담합이 발생하기 쉬운 과점 시장에 대해 알아보고, 기업들의 담합 행위에 정부는 어떻게 대처하는지 살펴봅니다.
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