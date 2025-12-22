1. 코스닥시장 시가총액의 약 5%를 차지하는 ‘이 회사’가 유가증권시장 이전 상장을 결정했다. 국내 간판 바이오 기업 중 하나인 이곳은?



① 셀트리온 ② 알테오젠

③ 머크 ④ 일라이릴리



2. 다음 ‘C레벨’ 임원 가운데 곳간지기 역할을 하는 최고재무책임자를 가리키는 용어는?



① COO ② CIO ③ CFO ④ CRO



3. 정책이 시대 변화를 따라가지 못하는 폐단을 줄이기 위해 법률이나 규제의 효력이 일정 기간 지나면 자동으로 사라지도록 한 제도는?



① 누진제 ② 일몰제

③ 인가제 ④ 신고제



4. 소비자에게 똑같은 효용을 주는 상품 묶음의 조합을 선으로 나타낸 것이다. 일반적으로 볼록한 우하향 곡선의 모양을 띠는 이것은?



① 무차별곡선 ② 필립스곡선

③ 로렌츠곡선 ④ 등생산량곡선



5. 조사원이 일반 손님으로 가장한 채 매장에 들어가 서비스 수준을 점검하고 개선점을 평가하는 제도를 무엇이라 할까?



① 커플링 ② 미스터리 쇼핑

③ 불완전판매 ④ 크라우드펀딩



6. 아파트 매매가격은 정체돼 있는데 전셋값은 오를 때 상승하는 지표는?



① 전세가율 ② 최저한세율

③ 지급준비율 ④ 공실률



7. 이자를 계산할 때 원금에 대한 이자뿐 아니라 이자에 대한 이자도 함께 계산하는 방식은?



① 가산금리 ② 실질금리

③ 단리 ④ 복리



8. 경제지표를 산출할 때 기준 시점과 비교 시점의 변화에 따라 지표가 실제보다 위축되거나 부풀려지는 착시현상은?



① 기저효과 ② 낙수효과

③ 분수효과 ④ 플라시보효과





▶정답 : 1 ② 2 ③ 3 ② 4 ① 5 ② 6 ① 7 ④ 8 ①



