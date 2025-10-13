1. 다음 중 미국 증시에서 현물 상장지수펀드(ETF)로 거래되고 있는 가상자산이 아닌 것은?



① 도지코인 ② 시바이누

③ 솔라나 ④ 이더리움



2. 국가가 보유한 생산요소를 모두 활용하면서 물가상승 등의 부작용 없이 달성할 수 있는 최적의 성장률을 가리키는 말은?



① 실질성장률 ② 잠재성장률

③ 명목성장률 ④ 총요소생산성



3. 러시아의 몇몇 기업이 ‘이것’ 발행을 모색하고 있다. 외국계 기업이 중국에서 발행하는 위안화 표시 채권을 뜻하는 이것은?



① 판다본드 ② 딤섬본드

③ 사무라이본드 ④ 캥거루본드



4. 어떤 경제행위가 거래 과정에 참여하지 않은 사람에게 불리한 영향을 끼치는 현상이다. 대기오염, 폐수, 소음 등 공해가 대표 사례인 이것은?



① 내부경제 ② 지하경제

③ 외부경제 ④ 외부불경제



5. 소비자가 물건을 사거나 이용료를 결제하게끔 유도할 목적으로 온라인 플랫폼을 교묘하게 설계하는 ‘꼼수 설계’를 가리키는 말은?



① 블루오션 ② 그레이마켓

③ 블랙컨슈머 ④ 다크패턴



6. 주식, 채권 등 전통적 투자자산에서 탈피해 부동산, 인프라, 사모펀드, 헤지펀드 등 다양한 자산에 투자하는 것을 가리키는 말은?



① 장기투자 ② 가치투자

③ 대체투자 ④ 간접투자



7. 같은 공정으로 같은 과자를 만들어도 하루 100개 생산하는 중소기업보다 하루 100만 개 생산하는 대기업의 원가 경쟁력이 높다. 이 현상을 설명하는 이론은?



① 수요공급의 법칙 ② 비교우위론

③ 한계효용체감의 법칙 ④ 규모의 경제



8. 다음 중 돈을 많이 벌수록 세율이 높아지는 세금이 아닌 것은?



① 법인세 ② 소득세

③ 상속세 ④ 부가가치세



▶정답 : 1 ② 2 ② 3 ① 4 ④ 5 ④ 6 ③ 7 ④ 8 ④



여러분이 대한민국의 미래입니다 !

삼성이 생글생글을 응원합니다 !