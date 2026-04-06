여러분이 대한민국의 미래입니다 !1. 특정 상품에 대한 수요가 다른 사람들의 영향을 받는 현상으로, 유행에 따라 상품을 구매하는 소비는?
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
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① 밴드왜건 효과 ② 스놉 효과
③ 낙수 효과 ④ 풍선 효과
2. 물가가 지속적으로 하락하며 경제 활동이 전반적으로 침체되는 현상은?
① 인플레이션 ② 디플레이션
③ 스태그플레이션 ④ 리플레이션
3. 근로자의 퇴직금과 개인 여유자금을 한 계좌에 모아 직접 투자하고 운용하면서 연말정산 때 세액공제 혜택도 받는 ‘개인형 퇴직연금’ 계좌는?
① IRP ② CMA
③ MMF ④ ISA
4. 이미 지출해 회수할 수 없는 비용으로, 경제학에선 합리적 의사결정을 위해 향후 선택에서 고려하지 말아야 한다고 하는 것은?
① 명시적 비용 ② 매몰비용
③ 암묵적 비용 ④ 기회비용
5. 중앙은행이 가파른 물가상승을 잡기 위해 기준금리를 통상 수준보다 높게 0.5%P 인상하는 것은?
① 빅스텝 ② 베이비스텝
③ 퀀텀점프 ④ 자이언트스텝
6. 같은 산업군 기업들이 독점을 확보하고 이익을 늘리기 위해 가격이나 생산량을 담합하는 공동행위는?
① 신디케이트 ② 콘체른
③ 카르텔 ④ 트러스트
7. 최근 과자나 아이스크림 등에서 보이는 현상으로, 제품 가격은 유지하면서 크기나 중량을 줄여 사실상 가격 인상의 효과를 거두는 것은?
① 애그플레이션
② 슈링크플레이션
③ 스태그플레이션
④ 디플레이션
8. 기업이 친환경, 사회적 책임, 투명한 지배구조를 중시해야 지속가능한 발전을 할 수 있다는 경영 패러다임은?
① RE100 ② ESG ③ CSR ④ SDG
▶정답 : 1 ① 2 ② 3 ① 4 ② 5 ① 6 ③ 7 ② 8 ②