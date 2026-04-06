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[알립니다] 생글생글이 새롭게 바뀝니다
입력 2026.04.06 09:01
수정 2026.04.06 09:01
생글생글 937호
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생글생글이 오는 4월 13일자(938호)부터 지면을 새롭게 꾸밉니다. 핵심적이고 알찬 콘텐츠들만 추려 훨씬 읽기 편한 신문으로 거듭납니다. 앞으로도 생글생글에 많은 관심과 응원 부탁드립니다.
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