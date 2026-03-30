여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 고용률이 올라갈 때 실업률은 어떻게 될까?
삼성이 생글생글을 응원합니다!
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① 자동으로 올라간다
② 자동으로 내려간다
③ 변하지 않는다
④ 오를 수도 내릴 수도 있다
2. ‘영끌’을 막기 위한 대출 규제에 활용하는 수치는?
① ROE
② PER
③ EPS
④ DSR
3. 빚을 지렛대 삼아 투자함으로써 실질적 수익률을 극대화하는 전략을 가리키는 말은?
① 구축 효과
② 레버리지 효과
③ 립스틱 효과
④ 베블런 효과
4. 취업, 승진, 재산 증가 등으로 신용도가 높아진 소비자가 대출이자를 절감하는 데 활용할 수 있는 권리는?
① 청약철회권
② 항변권
③ 금리인하요구권
④ 자료열람요구권
5. 회사가 주식을 더 찍어내 팔아서 자금을 조달하는 것이다. 상장사의 경우 통상 주가 하락 요인으로 작용하는 이것은?
① 유상증자
② 무상증자
③ 인적분할
④ 물적분할
6. 중앙은행이 수장의 발언 등을 통해 향후 통화정책의 방향을 시장 참가자들에게 미리 안내하는 것은?
① 밸류에이션
② 양적완화
③ 포워드 가이던스
④ 그린북
7. 특수한 경제 상황으로 인해 예상치 못한 막대한 이익을 얻은 기업에 일시적으로 부과하는 세금은?
① 간접세
② 누진세
③ 횡재세
④ 스텔스세
8. 급증하는 전기 수요를 충족하기 위한 대안으로 각광받는 ‘소형 모듈 원전’을 가리키는 용어는?
① SME
② SMR
③ BOE
④ BOJ
▶정답 : 1 ④ 2 ④ 3 ② 4 ③ 5 ① 6 ③ 7 ③ 8 ②