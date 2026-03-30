여러분이 대한민국의 미래입니다!

삼성이 생글생글을 응원합니다!

① 자동으로 올라간다② 자동으로 내려간다③ 변하지 않는다④ 오를 수도 내릴 수도 있다① ROE② PER③ EPS④ DSR① 구축 효과② 레버리지 효과③ 립스틱 효과④ 베블런 효과① 청약철회권② 항변권③ 금리인하요구권④ 자료열람요구권① 유상증자② 무상증자③ 인적분할④ 물적분할① 밸류에이션② 양적완화③ 포워드 가이던스④ 그린북① 간접세② 누진세③ 횡재세④ 스텔스세① SME② SMR③ BOE④ BOJ