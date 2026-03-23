1. 오래 묶어두긴 부담스러운 여유자금을 잠시 보관하는 용도로 많이 활용되는 고금리 통장을 가리키는 이름은?



① IRP ② ISA

③ 마이너스통장 ④ 파킹통장



2. 저작권, 미술품, 상업용 빌딩 등 개인이 접근하기 어려웠던 자산에 공동으로 소액 투자해 이익을 나눠 갖는 방식은?



① 분산투자 ② 조각투자

③ 대체투자 ④ 퀀트투자



3. A사는 올해 매출이 작년보다 50% 급증했다. 알고 보니 작년에 워낙 장사를 못 해 증가율이 높은 것이었다. 이 상황에 적합한 말은?



① 외부효과 ② 승수효과

③ 기저효과 ④ 구축효과



4. 고위험 자산과 저위험 자산에 분산 투자하는 전략을 뜻하는 용어는?



① 롱테일 법칙 ② 프로그램 매매

③ 바벨 전략 ④ 캐리 트레이드



5. 일하려는 의지와 능력이 있으면 사실상 취업이 가능한 상태를 가리키는 말은?



① 직접고용 ② 간접고용

③ 완전고용 ④ 불완전고용



6. 정보의 비대칭으로 인해 중고차 시장이나 보험 시장 등에서 나타나는 여러 현상을 가장 잘 설명하는 용어는?



① 불마켓 ② 니치마켓

③ 베어마켓 ④ 레몬마켓



7. 1주만 있어도 주주총회에서 거부권을 행사할 수 있는 권리가 부여된 주식이다. 경영권 방어 수단의 일종인 이것은?



① 공모주 ② 황금주

③ 자사주 ④ 동전주



8. 경영난에 빠졌지만 회생 가능성이 있는 업체에 재기의 기회를 주기 위해 운영하는 제도는?



① 워크아웃 ② 바이아웃

③ 블랙아웃 ④ 피크아웃



▶정답 : 1 ④ 2 ② 3 ③ 4 ③ 5 ③ 6 ④ 7 ② 8 ①