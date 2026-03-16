여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 물가가 지속적으로 하락하는 현상으로, 경기침체가 깊어지면서 경제 전반이 무기력증에 빠지는 현상은?
삼성이 생글생글을 응원합니다!
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① 달러라이제이션 ② 디플레이션 ③ 인플레이션 ④ 스태그플레이션
2. 소비자가 의도치 않게 물건을 사거나 이용료를 결제하게끔 서비스를 교묘하게 디자인하는 것을 뜻하는 말은?
① 레몬마켓 ② 베어마켓 ③ 레드오션 ④ 다크패턴
3. 주류, 담배, 도박 등과 같이 사회에 부정적 영향을 주는 것들에 부과하는 세금을 가리키는 별명은?
① 횡재세 ② 직접세 ③ 간접세 ④ 죄악세
4. 국가가 자금을 조달하거나 기존 국채를 상환하기 위해 발행하는 채권은?
① 국채 ② 특수채 ③ 회사채 ④ 전환사채
5. 포트폴리오에 담고 있는 각종 자산의 구성과 그 비중을 조정하는 작업을 뜻하는 말은?
① 반대매매 ② 레버리지 ③ 리밸런싱 ④ 디커플링
6. 기업 인수합병(M&A)이 이뤄질 때 경영에 참여하지는 않고 자금만 조달해주는 투자자는?
① 재무적투자자 ② 전략적투자자 ③ 기관투자가 ④ 연기금
7. 주가지수나 개별 종목의 주가를 기초자산으로 삼는 파생상품으로, 원금이 보장되지 않는 속성이 있는 이 금융상품은?
① CMA ② MMF ③ ELS ④ REITs
8. 미국의 대표 주가지수 중 하나로, 미국의 30개 우량기업 주가를 토대로 산출하는 이것은?
① 다우지수 ② MSCI선진국지수 ③ S&P500지수 ④ 필라델피아반도체지수
▶정답 : 1 ② 2 ④ 3 ④ 4 ① 5 ③ 6 ① 7 ③ 8 ①