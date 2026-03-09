여러분이 대한민국의 미래입니다 !1. 65세 이상 고령자 가운데 소득 하위 70%에 매월 34만9700원을 지급하고 있는 복지제도는?
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
① 개인연금
② 기초연금
③ 주택연금
④ 사적연금
2. KODEX, TIGER, ACE, RISE 등은 어떤 금융상품에 붙는 브랜드일까?
① ETF ② CMA
③ IRP ④ IMA
3. 웨어러블 기기, 센서 등을 활용해 환자의 생체 데이터를 의료진에게 전송하는 ‘원격 환자 모니터링’을 뜻하는 용어는?
① RPM ② ODM
③ CAPEX ④ ETN
4. 다음 중 프랑스 증시를 대표하는 주가지수를 고르면?
① FTSE100 ② S&P500
③ CAC40 ④ CSI300
5. 버크셔 해서웨이가 작년 4분기 ‘이 신문사’ 주식을 매입해 화제가 됐다. 미국의 대표 일간지 중 하나로, 뉴욕 증시 상장사이기도 한 이곳은?
① 월스트리트저널 ② 뉴욕타임스
③ 폴리티코 ④ 워싱턴포스트
6. 기업이 정상적으로 영업활동을 하고 있음에도 일시적으로 현금 흐름이 막혀 이를 감당하지 못할 경우 벌어지는 상황은?
① 상장폐지 ② 기업공개
③ 분식회계 ④ 흑자도산
7. 개개인의 신용도를 평가해 부여하는 개인 신용점수는 몇 점이 만점일까?
① 100점 ② 200점
③ 1000점 ④ 2000점
8. 여러 자회사의 주식을 보유해 그룹 계열사를 지배하는 것이 주된 목적인 회사를 무엇이라 할까?
① 주식회사 ② 유한회사
③ 지주회사 ④ 합작회사
▶정답 : 1 ② 2 ① 3 ① 4 ③ 5 ② 6 ④ 7 ③ 8 ③