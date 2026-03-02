1. 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 정책이던 ‘이것’이 연방대법원에서 위법 판결을 받아 무효가 됐다. 우리나라에는 15%가 적용됐던 이것은?



① 상호관세 ② 상계관세

③ 탄력관세 ④ 보복관세



2. 은행과 같은 전통 금융회사가 아니라 사모펀드나 자산운용사가 기업에 조달하는 자금을 뜻하는 용어는?



① 자산유동화증권 ② 토큰증권

③ 사모신용 ④ 가계신용



3. 제주항공, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공의 공통된 사업인 ‘저비용항공사’를 가리키는 용어는?



① MLCC ② HBM

③ LCC ④ DSR



4. 지난해 전 세계에서 연간 매출이 가장 많았던 기업은 어디일까?



① 엔비디아 ② 아람코

③ 월마트 ④ 아마존



5. 다음 중 주가가 하락할 때 수익이 나는 구조의 상장지수펀드(ETF)를 가리키는 용어는?



① 레버리지 ETF

② 인버스 ETF

③ 커버드콜 ETF

④ 동일가중 ETF



6. 다음 중 테슬라의 ‘완전자율주행’ 기술을 뜻하는 용어는?



① FSD ② FDI

③ FBI ④ FDA



7. 텍스트, 이미지, 영상, 음성 등 다양한 형식의 데이터를 통합해 이해하고 처리하는 인공지능(AI) 기술은?



① 하이퍼스케일러 ② ESS

③ 중간배당 ④ 멀티모달



8. 기업이 벌어들이는 ‘이익’에 비해 주가가 어느 정도 수준인지를 평가하는 밸류에이션 지표는?



① PER ② PBR

③ PSR ④ ROE



▶정답 : 1 ① 2 ③ 3 ③ 4 ④ 5 ② 6 ① 7 ④ 8 ①



