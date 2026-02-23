여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 다음 중 주식시장의 가격 급등락으로 인한 충격을 막기 위해 운용되는 제도에 해당하는 것은?
① 사이드카 ② 젠트리피케이션
③ 빅배스 ④ 콘퍼런스콜
2. 신생 기업이 자금 고갈, 성장 정체 등의 이유로 한계에 도달해 도산하기 쉬운 구간을 가리키는 용어는?
① 칵테일 위기 ② 데스 밸리
③ 회색 코뿔소 ④ 메기 효과
3. 개인들이 저축을 대폭 늘리면 자신들에게는 이롭지만, 경제 전체적으로는 총수요가 감소해 오히려 부정적 효과를 가져오는 현상은?
① 부의 효과
② 립스틱 효과
③ 절약의 역설
④ 공유지의 비극
4. 중앙은행에서 기준금리 인상과 긴축적 통화정책을 지지하는 사람들을 비유하는 동물은?
① 황소 ② 곰 ③ 비둘기 ④ 매
5. 기업 입장에서 상품을 팔수록 오히려 손해가 나는 상태를 ‘이것’이라 한다. 상식과는 맞지 않지만 경쟁이 과열될 때 종종 발생하는 이 현상은?
① 역마진 ② 역수출
③ 왝더독 ④ 워치독
6. 다음 중 시가총액이 가장 큰 가상자산은 무엇일까?
① 비트코인 ② 이더리움
③ 리플 ④ 솔라나
7. 검찰이 밀가루, 설탕, 전기설비 분야에서 대대적인 ‘이것’을 적발해 기소했다. 기업들이 합의에 따라 가격, 생산량 등을 조절하는 이 행위는?
① 공시 ② 담합
③ 내부거래 ④ 자전거래
8. 최근 당정이 ‘이 법’을 개정하는 방안을 논의해 주목받았다. 대형마트의 월 2회 의무 휴업, 심야 영업 제한 등을 규정하고 있는 이 법은?
① 상법 ② 민법
③ 자본시장법 ④ 유통산업발전법
▶정답 : 1 ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ① 6 ① 7 ② 8 ④