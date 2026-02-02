여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 이 금속의 가격이 사상 처음 온스당 100달러를 돌파했다. ‘가난한 자들의 금’이라는 별명이 있고 금에 비해 산업용 수요가 많은 이것은?
① 은 ② 백금 ③ 구리 ④ 리튬
2. ‘버블(bubble)’의 대표적 사례로 경제학 책에 자주 나오는 꽃이다. 17세기 네덜란드에서 투기 열풍이 불었던 이것은?
① 해바라기 ② 물망초
③ 튤립 ④ 라일락
3. 기업의 창업자나 투자자가 인수합병(M&A), 기업공개(IPO), 구주(舊株) 매각 등을 통해 투자금을 회수하는 것을 가리키는 말은?
① 사모펀드 ② 벤처캐피털
③ 엑시트 ④ 유니콘
4. 금, 달러, 미국 국채에 공통적으로 해당하는 용어는?
① 무이자자산 ② 안전자산
③ 위험자산 ④ 가상자산
5. 법인에는 여러 유형이 있다. 다음 중 국내 기업의 90% 이상이 해당하는 일반적인 형태는?
① 주식회사 ② 지주회사
③ 유한책임회사 ④ 유한회사
6. 기업이 발행한 채권 중 일정 조건에서 해당 업체 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 부여된 것은?
① 특수채 ② 국고채
③ 자산유동화증권 ④ 전환사채
7. 이것이 2개 분기 연속으로 마이너스가 나오면 통상 ‘기술적 경기 침체’라고 한다. 분기마다 발표되는 이 수치는?
① 소비자물가상승률 ② 경제성장률 ③ 가계신용 ④ 외환보유액
8. 0부터 200 사이의 값을 갖는 통계지표로, 경기에 대한 소비자의 인식을 알 수 있는 것은?
① BSI ② CSI
③ ROE ④ ROA
▶정답 : 1 ① 2 ③ 3 ③ 4 ② 5 ① 6 ④ 7 ② 8 ②