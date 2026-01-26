1. ‘이 나라’가 미국에 2500억 달러를 직접 투자하는 대신 상호관세를 20%에서 15%로 낮추는 무역협정에 합의했다. TSMC를 비롯한 반도체 기업이 많은 이 나라는?



① 일본 ②대만 ③캐나다 ④덴마크



2.‘이 기업’이 일본 소니 영화를 전 세계에 스트리밍할 독점권을 확보하는 계약을 맺었다. 미국 증시에서 ‘NFLX’라는 종목 코드로 거래되는 이곳은?



① 메타 ② 스포티파이

③ 넷플릭스 ④ 워너브라더스



3.정부나 중앙은행이 외환시장에 개입하겠다는 의사를 대외적으로 밝힘으로써 환율을 관리하는 방식은?



① 양적완화 ② 추가경정예산

③ 구두개입 ④ 통화스와프



4.바다 밑 천연가스를 뽑아내 액화한 뒤 현장에서 바로 운반선에 옮겨 싣는 복합 해양 설비를 가리키는 말은?



① MMF ② MRO ③ FDI ④ FLNG



5.대출받으려는 사람의 빚 상환 능력을 보여주는 지표다. ‘총부채 원리금 상환 비율’이라고도 하는 이것은?



① LTV ② DSR ③ KOFR ④ SOFR



6.구글이 ‘제미나이’에서 이곳 물건을 살 수 있게 하는 협력 관계를 맺었다. 미국 최대 유통 기업으로 증시 종목 코드는 ‘WMT’인 이곳은?



① 월마트 ② 아마존

③ 울타뷰티 ④ 달러트리



7.애널리스트가 기업의 가치를 판단해 적정 주가를 산정하는 ‘기업 가치 평가 작업’을 가리키는 용어는?



① 모멘텀 ② 밸류에이션

③ 펀더멘털 ④ 대체투자



8. 우리나라 경제의 여러 수치 중 ‘30%’인 것을 고르면?



① 법정 최고금리

② 잠재성장률

③ 법인세 최고세율

④ 증시 가격제한폭





▶정답 : 1 ② 2 ③ 3 ③ 4 ④ 5 ② 6 ① 7 ② 8 ④



