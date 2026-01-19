여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 기업의 공식적인 실적 자료와 별개로 시장 참가자 사이에서 형성되는 실적 전망치를 뜻하는 말은?
① 어닝 서프라이즈 ② 오버 슈팅
③ 스트리트 컨센서스 ④ 게임 체인저
2. 다음 중 고소득층이거나 부자일수록 세율이 높아지는 세금이 아닌 것은?
① 법인세 ② 소득세
③ 상속세 ④ 부가가치세
3. 여성이 고위직으로 승진하기 어렵게 하는 ‘눈에 보이지 않는 차별’을 가리키는 말은?
① 포모 ② 갈라파고스
③ 양적완화 ④ 유리천장
4. 기업이 단기자금 조달을 위해 발행하는 것으로, 회사채에 비해 발행 절차가 간단하고 만기가 짧은 것은?
① 기업어음(CP)
② 머니마켓펀드(MMF)
③ 주가연계증권(ELS)
④ 프라이빗뱅킹(PB)
5. 중국이 일본을 상대로 ‘이것’의 수출 규제를 16년 만에 발동했다. 컴퓨터, 전기차, 로봇, 반도체 등 첨단기술의 핵심 소재인 이것은?
① 웨이퍼 ② 희토류
③ 셰일오일 ④ 브렌트유
6. 주식 한 주의 액면가를 쪼개 주식 수를 늘리는 것으로, 주식의 유통 물량이 많아지게 되는 이 조치는?
① 배당 ② 유상증자
③ 액면분할 ④ 상장폐지
7. 불황기에 ‘작은 사치’를 누릴 수 있는 저렴한 소비재가 잘 팔리는 현상을 가리키는 말은?
① 립스틱 효과 ② 밴드왜건 효과
③ 자산 효과 ④ 메기 효과
8. 지난해 4분기에 한국 기업 최초로 ‘분기 영업이익 20조원 돌파’라는 신기록을 쓴 회사는?
① 삼성전자 ② SK하이닉스
③ 네이버 ④ 카카오
▶정답 : 1 ③ 2 ④ 3 ④ 4 ① 5 ② 6 ③ 7 ① 8 ①