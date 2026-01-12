1. 일론 머스크가 최고경영자(CEO)를 맡고 있거나 경영에 관여하는 여러 기업 가운데 비상장기업이 아닌 곳은?



① 스페이스X ② xAI ③ 테슬라 ④ X



2. 고령층의 노후 소득을 보장하기 위해 2014년에 도입했으며, 65세 이상 중 소득 하위 70%에게 매달 연금을 지급하는 제도는?



① 개인연금 ② 퇴직연금

③ 기초연금 ④ 주택연금



3. 경쟁 업체의 상품이나 서비스를 면밀히 분석해 배울 점을 찾아 반영함으로써 경쟁력을 높이는 것을 무엇이라고 하나?



① 프로파일링 ② 바이럴마케팅

③ 플리바게닝 ④ 벤치마킹



4. 기업이 제품이나 서비스 가격을 조정할 때 들어가는 비용을 의미하는 용어는?



① 메뉴비용 ② 거래비용

③ 한계비용 ④ 매몰비용



5. 퇴직연금의 포트폴리오가 원금 보장형 상품에 집중되거나 제대로 관리되지 않아 수익률이 떨어지는 문제를 바로잡기 위해 도입한 제도는?



① 풋옵션 ② 콜옵션

③ 스톡옵션 ④ 디폴트옵션



6. 대형 업무용 빌딩과 같은 상업용 부동산에 누구나 소액으로 투자할 수 있게 하는 상품은?



① 리츠 ② 리쇼어링

③ 인버스 ④ 곱버스



7. 증권사에서 빚을 내 주식에 투자했다가 주가가 급락할 경우 발생할 수 있는 상황은?



① 뇌동매매 ② 반대매매

③ 재정거래 ④ 내부거래



8. 미국이 ‘이 나라’에 지상 공격을 감행해 니콜라스 마두로 대통령을 축출했다.



남미의 사회주의 국가로, 수도는 카라카스인 이곳은?



① 콜롬비아 ② 아르헨티나

③ 베네수엘라 ④ 칠레



▶정답 : 1 ③ 2 ③ 3 ④ 4 ① 5 ④ 6 ① 7 ② 8 ③



여러분이 대한민국의 미래입니다 !

삼성이 생글생글을 응원합니다 !