① CMA ② IRP
③ ISP ④ RIA
2. 돈을 맡기면 하루 단위로 연 2%대 이자가 붙어 파킹 통장으로 널리 활용되는 상품이다. 증권사가 파는 ‘종합자산관리계좌’를 가리키는 용어는?
① CMA ② IRP ③ ISP ④ RIA
3. ‘스몰컷’ ‘빅컷’ ‘베이비스텝’ ‘빅스텝’은 어떤 수치가 달라지는 것을 표현하는 용어일까?
① 기준금리 ② 경상수지
③ 외환보유액 ④ 재정수지
4. 채권에 투자할 때는 신용등급을 반드시 확인해야 한다. 다음 네 가지 신용등급 중 가장 높은 것을 고르면?
① B ② BBB
③ A ④ AAA
5. 시장 환경 변화를 반영해 투자 포트폴리오의 구성과 비중을 조정하는 작업을 가리키는 말은?
① 블록딜 ② 레버리지
③ 인버스 ④ 리밸런싱
6. 기업 가치와 무관하게 온라인 커뮤니티를 통해 입소문을 타고 화제가 되면서 개인 투자자가 몰리는 주식은?
① 우리사주 ② 텐배거
③ 밈 주식 ④ 비상장주식
7. 다음 중 미국 중앙은행(Fed)의 향후 금리 결정 방향성을 확인해볼 수 있는 자료는?
① 통화스와프
② 베이지북
③ 점도표
④ 티저레터
8.인수합병(M&A) 투자자들의 관심을 얻기 위해 매물에 대한 대략적 정보를 제공하는 자료는?
① 통화스와프 ② 베이지북
③ 점도표 ④ 티저레터
▶정답 : 1 ④ 2 ① 3 ① 4 ④ 5 ④ 6 ③ 7 ③ 8 ④