1. 우물 안 개구리처럼 자국 사정에만 맞춰 기술을 발전시키다가 세계시장에서 고립되는 현상을 가리키는 말은?



① 스태그플레이션 ② 디폴트

③ 갈라파고스 ④ 모라토리엄



2. 가격은 유지하면서 제품 크기나 수량을 줄여 사실상 값을 올리는 효과를 내는 행위는?



① 인플레이션 ② 슈링크플레이션

③ 디플레이션 ④ 하이퍼인플레이션



3. 다음 중 적대적 인수합병(M&A)으로부터 기존 경영진의 경영권을 보호하기 위한 수단으로 활용하는 것은?



① 공모주 ② 황금주

③ 동전주 ④ 주도주



4. 상장사들이 주가 관리를 위해 ‘이것’을 매입 후 소각하는 사례가 늘고 있다. 회사가 발행한 주식을 회사가 취득해 보유 중인 이것은?



① 우선주 ② 자사주

③ 황제주 ④ 실권주



5. 대만에 본사를 둔 파운드리 기업으로 웨이저자가 최고경영자(CEO)를 맡고 있다. 대만 반도체 산업의 상징으로 불리는 이 기업은?



① 폭스콘 ② ASML

③ TSMC ④ 엔비디아



6. 국내 주요 은행이 정기 예·적금, 금융채, 양도성예금증서 등으로 시장에서 자금을 조달하는 평균비용을 보여주는 지표는?



① COFIX ② NIM

③ ETF ④ ETN



7. 구글, 애플, 네이버, 카카오 등 대형 정보통신기술(ICT) 기업을 가리키는 말은?



① 캐시카우 ② 유니콘

③ 빅테크 ④ 텐배거



8. 0부터 200까지의 값을 갖는 통계 지표다. 경기에 대한 기업들의 인식을 보여주는 이 숫자는?



① BSI ② CSI

③ ROE ④ ROA



▶정답 : 1 ③ 2 ② 3 ② 4 ② 5 ③ 6 ① 7 ③ 8 ①