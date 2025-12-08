1. ‘텐서처리장치’의 약자다. 구글이 개발한 인공지능(AI) 가속기로, 최근 테크업계에 파장을 일으킨 이 칩은?



① GPU ② CPU ③ TPU ④ NPU



2. 올해 62만9000명에게 ‘이 세금’ 고지서가 날아갔다. 고가 부동산을 특정해 부과하는 보유세의 일종인 이것은?



① 재산세 ② 부가가치세

③ 종합부동산세 ④ 양도소득세



3. 공개된 기술과 원료를 이용해 값은 저렴하면서 기존과 비슷한 약효를 갖도록 만든 복제 의약품을 뜻하는 용어는?



① 바이오매스 ② 빅파마

③ 파이프라인 ④ 제네릭



4. ‘이 회사’가 네이버파이낸셜과 합병 계획을 공식 발표했다. 국내 최대 가상 자산 거래소인 업비트를 운영하는 이곳은?



① 두나무 ② 코인베이스

③ 스트래티지 ④ 위메이드인공지능



5. 인공지능(AI)이 현실 세계의 물리적 환경을 인식, 이해하고 복잡한 행동을 직접 실행할 수 있도록 만드는 기술을 뜻하는 말은?



① 피지컬AI ② 소버린AI

③ 생성AI ④ 오픈AI



6. ‘도심항공교통’의 약자다. 상공에서 사람과 화물을 실어 나를 수 있는 미래의 항공교통 체계를 가리키는 이 단어는?



① 라이다 ② 레이더 ③ UAM ④ UPS



7. 인수합병(M&A) 과정에서 지배주주의 지분을 사들일 때 같은 가격에 소액주주 등의 잔여 지분도 사들이게 강제하는 제도는?



① 의무공개매수 ② 기업공개

③ 상장폐지 ④ 공매도



8. 빌린 돈을 만기 때까지 갚지 못해 빠지게 되는 ‘채무불이행’ 상태를 가리키는 용어는?



① 셧다운 ② 디폴트

③ 콘탱고 ④ 오버슈팅



▶정답 : 1 ③ 2 ③ 3 ④ 4 ① 5 ① 6 ③ 7 ① 8 ②