1. 기업끼리 물건을 사고파는 동시에 투자를 주고받는 관계로 복잡하게 얽힌 구조를 가리킨다. 최근 인공지능(AI) 업계에서 논란이 된 이것은?



① 불완전판매 ② 완전판매

③ 순환거래 ④ 순환출자



2. 중국 시중은행의 최우량 고객 대상 대출금리 평균치다. 중앙은행인 인민은행의 관리하에 있어 중국에서 ‘사실상 기준금리’가 되는 이것은?



① PIR ② LPR ③ NIM ④ LTV



3. 구조조정이 필요한 금융회사의 자산을 우량자산과 부실자산으로 나눈 뒤 부실자산만 인수해 관리하는 은행을 말한다. 부실을 뒤처리하는 역할을 맡는 이곳은?



① 배드뱅크 ② 패밀리오피스

③ 푸드뱅크 ④ 블랙마켓



4. 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 아직 출시되지 않은 나라는 어디일까?



① 미국 ② 홍콩 ③ 캐나다 ④ 일본



5. 다음 중 최고경영자(CEO)가 여성인 회사는 어디일까?



① 엔비디아 ② AMD

③ 알파벳 ④ 퀄컴



6. 우리나라의 ‘이것’이 3분기 말 1968조원으로 집계됐다. 분기마다 발표되며 가계빚 수준을 포괄적으로 보여주는 이 통계 지표는?



① 가계대출 ② 판매신용

③ 가계신용 ④ 민간부채



7. ‘부자 중의 부자’인 초고액 자산가를 대상으로 법무, 세금, 상속 등을 포함한 종합 자산관리를 도와주는 곳은?



① 패밀리기업 ② 패밀리오피스

③ 불마켓 ④ 블랙마켓



8. 한화에어로스페이스, 라인메탈, 록히드마틴의 공통 키워드는?



① 유니콘

② 매그니피센트7

③ 방위산업

④ S&P500



▶정답 : 1 ③ 2 ② 3 ① 4 ④ 5 ② 6 ③ 7 ② 8 ③







여러분이 대한민국의 미래입니다 !



삼성이 생글생글을 응원합니다 !