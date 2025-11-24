1. 세계 최대 제약사인 미국의 ‘이 회사’가 한국의 신약 개발 업체 에이비엘바이오에 지분 투자를 했다. 비만약 ‘마운자로’로 유명한 이 회사는?



① 노보노디스크 ② 일라이릴리

③ 화이자 ④ 글락소스미스클라인



2. 주식시장에서 투자자들의 매수세가 한 업종에서 다른 업종으로 옮겨가면서 여러 업종의 주가를 돌아가며 상승시키는 현상은?



① 손절매 ② 순환매

③ 환차손 ④ 공매도



3. 일정 기간 일정량의 수입품에 대해 관세율을 한시적으로 낮춰주는 제도다. 산업 경쟁력 강화, 물가안정 등을 위해 시행하는 이것은?



① 할당관세 ② 상계관세

③ 조정관세 ④ 보복관세



4. 비행기 개발 실패 사례에서 유래한 ‘콩코드 효과’는 무엇을 포기하지 못해 발생한 사건일까?



① 메뉴비용 ② 거래비용

③ 매몰비용 ④ 한계비용



5. 비트코인을 법정화폐로 채택한 ‘이 나라’가 세계 최초로 정부 공식 후원 비트코인 콘퍼런스를 열었다.



① 필리핀 ② 엘살바도르

③ 과테말라 ④ 파나마



6. 가계의 총소비지출액에서 식료품비가 차지하는 비율. 생활수준의 정도를 나타내는 지표로 활용되는 이것은?



① 빅맥지수 ② 십분위분배율

③ 지니계수 ④ 엥겔계수



7. 발행기관 파산 시 다른 채권자 부채를 모두 청산한 다음 마지막으로 상환받을 수 있는 채권이다. 고위험 고수익의 투자처인 이것은?



① 선순위채 ② 후순위채

③ 국채 ④ 회사채



8. 증권사가 원금을 보장하고 은행 예·적금보다 높은 수익률을 제시하는 이것은?



① 개인형퇴직연금(IRP)

② 개인종합자산관리계좌(ISA)

③ 종합자산관리계좌(CMA)

④ 종합투자계좌(IMA)



▶정답 : 1 ② 2 ② 3 ① 4 ③ 5 ② 6 ④ 7 ② 8 ④



