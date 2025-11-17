여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 다음 중 ‘물가’와 관련 없는 지표를 하나 고르면?
① PCE ② CPI ③ PPI ④ KPI
2. 국가가 근로자의 생활 안정을 위해 임금의 하한선을 정하고, 고용주들이 이를 지키도록 강제하는 제도를 무엇이라 할까?
① 임금피크제 ② 타임오프제
③ 유연근무제 ④ 최저임금제
3. 보험사의 보험료 수입에 비해 보험금 지출의 비중이 얼마나 되는지를 가리키는 지표다. 수치가 높아지면 보험료 인상 요인이 되는 이것은?
① 부채비율 ② 지급준비율
③ 손해율 ④ 감가상각률
4. 일명 ‘보험사를 위한 보험’이라고 한다. 보험사가 어마어마한 규모의 보험금을 지급해야 할 상황을 대비해 드는 이 보험은?
① 실손보험 ② 변액보험
③ 재보험 ④ 종신보험
5. 상장사가 ‘이것’을 취득해 소각하는 것은 대표적인 주주 환원 정책으로 통한다. 이것은 무엇일까?
① 테마주 ② 자사주
③ 공모주 ④ 동전주
6. 한국은행이 집계하는 ‘M1’과 ‘M2’는 무엇과 가장 밀접한 지표일까?
① 경상수지 ② 통화량
③ 민간소비 ④ 재정지출
7. ‘이 수치’가 높으면 회사가 벌어들인 이익을 주주들에게 많이 돌려준다는 뜻이다. 이 수치는 무엇일까?
① 배당성향 ② 액면가
③ 주가수익비율 ④ 버핏지수
8. 기업이 보유한 자산 가운데 현금, 수표, 통화대용증권, 보통예금, 만기 3개월 이내 단기금융상품 등은 ‘이것’에 속한다. 환금성이 높은 것이 특징인 이것은?
① 현금성자산 ② 고정자산
③ 재고자산 ④ 투자자산
▶정답 : 1 ④ 2 ④ 3 ③ 4 ③ 5 ② 6 ② 7 ① 8 ①