1. 우리말로는 ‘그래픽처리장치’라고 한다. 3차원(3D) 게임 그래픽을 처리하기 위해 개발됐다가 인공지능(AI) 학습의 필수품으로 변신한 이 제품은?



① CPU ② GPU

③ LLM ④CUDA



2. 우리말로는 ‘자본지출’이라고 한다. 기업이 미래 사업에 대비해 토지, 건물, 장비와 같은 고정자산에 투자하는 비용을 의미하는 이 용어는?



① ODM ② CDMO

③ CAPEX ④ SUPEX



3. 주식시장에서 상장폐지가 확정된 종목의 주주들에게 마지막 현금화 기회를 주기 위해 상폐 전 7일간 매매를 허용하는 제도는?



① 반대매매 ② 정리매매

③ 블록딜 ④ 공매도



4. 금, 비트코인 등과 같은 시장에서 한국 거래 가격이 해외 거래 가격보다 비싼 상태를 가리키는 말은?



① 김치 프리미엄

② 코리아 디스카운트

③ 콜옵션 ④ 풋옵션



5. 일하고자 하는 의지와 능력을 지닌 사람들은 모두 취업할 수 있는 고용 시장의 이상적인 상태를 의미하는 용어는?



① 직접고용 ② 간접고용

③ 완전고용 ④ 불완전고용



6. 독창성 없이 남을 모방하는 데 급급한 기업이나 제품을 가리키는 말은?



① 레드오션 ② 애프터마켓

③ 캐시카우 ④ 카피캣



7. 주택시장에서 매매가격 대비 전셋값의 비율을 뜻하는 용어는?



① 전월세전환율 ② 전세가율

③ 담보인정비율 ④ 공실률



8. 외국인이 법인 설립, 인수합병, 기술제휴 등을 통해 국내에 투자하는 ‘외국인직접투자’를 뜻하는 말은?



① FDS ② FDI ③ FDA ④ FTA



▶정답 : 1 ② 2 ③ 3 ② 4 ① 5 ③ 6 ④ 7 ② 8 ②



