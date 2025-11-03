여러분이 대한민국의 미래입니다 !1. 시장에 경제에 대한 공포와 불안 심리가 퍼지면서 투자자들이 자산을 부랴부랴 팔아치우는 상황을 가리키는 말은?
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
① 패닉 바잉 ② 패닉 셀
③ 어닝 쇼크 ④ 어닝 서프라이즈
2. 증기 발생기, 냉각재 펌프, 가압기 등 주요 기기를 하나의 용기에 일체화한 ‘소형 모듈 원자로’다. 차세대 원전 기술로 주목받는 이것은?
① SMR ② ESS ③ GPU ④ ETF
3. 수출 물류와 관련한 기사에서 자주 볼 수 있는 단위다. 20피트(609.6cm) 표준 컨테이너 1개가 한 단위인 이것은?
① TEU ② BDI ③ NPU ④ ROE
4. 중국에서 사실상 기준금리와 같은 역할을 하는 ‘대출우대금리’의 약어는?
① ELS ② ETN
③ LPR ④ LTV
5. 일본 증시에서 시가총액 열 손가락 안에 드는 거대 기업이다. 손정의, 스타게이트, 야후 재팬에서 공통적으로 연상되는 기업은?
① 버크셔 해서웨이 ② 소프트뱅크 ③ 알리바바 ④ 테마섹
6. 다음 중 ‘2금융권’에 해당하지 않는 곳을 고르면?
① 신한은행 ② 삼성카드
③ OK저축은행 ④ 현대해상
7. 기업이 기존에 회사 주식을 보유하고 있는 주주들에게 대금을 받지 않고 새 주식을 나눠주는 것은?
① 유상증자 ② 무상증자
③ 유상감자 ④ 무상감자
8. 정상 범위를 넘어섰다고 판단되는 수준의 이익을 남긴 기업에 추가로 부과하는 ‘초과이윤세’를 가리키는 용어는?
① 토빈세 ② 간접세
③ 디지털세 ④ 횡재세
▶정답 : 1 ② 2 ① 3 ① 4 ③ 5 ② 6 ① 7 ② 8 ④