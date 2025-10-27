1. 사모펀드, 자산운용사 등과 같은 비(非)은행 금융회사가 대출, 매출채권 유동화 등 다양한 방법으로 자금을 공급하는 것을 가리키는 용어는?



① 공모주 ② 사모신용

③ 담보대출 ④ 국부펀드



2. 재계 서열 8위인 ‘이 그룹’의 회장에 43세 정기선 씨가 오르게 됐다. 조선과 건설기계 등을 핵심 사업으로 하는 이 그룹은?



① 한화 ② HD현대

③ LG ④ SK



3. 경제성장률이 두 분기 연속으로 마이너스를 기록하는 상황을 가리키는 용어는?



① 디플레이션 ② 유동성 랠리

③ 기술적 경기침체 ④ 캐즘



4. 기업 경영과 관련한 의결권이 없는 대신 보통주에 비해 배당을 더 받을 수 있는 것이 특징인 주식은?



① 황금주 ② 실권주

③ 우선주 ④ 테마주



5. 기름값이 비싸질 때 정부는 ‘이것’을 인하해 물가 안정을 도모한다. 휘발유와 경유 등에 붙는 각종 세금과 준조세를 통칭하는 이것은?



① 할당관세 ② 누진세

③ 부가가치세 ④ 유류세



6. 미국의 ‘블랙 프라이데이’를 본떠 중국 전자상거래 기업들이 매년 11월 11일 진행하는 대규모 할인 행사를 가리키는 말은?



① 광군제 ② 국경절

③ 4중전회 ④ 양회



7. 정부가 ‘10·15 부동산 대책’을 통해 대출 규제를 대폭 강화했다. 다음 중 대출 규제에 동원되는 지표가 아닌 것은?



① LTV ② DTI ③ DSR ④ PBR



8. 외부 자금을 조달해 이더리움을 매집하는 전략으로 주목받고 있는 미국 상장사다.

이더리움 보유량 세계 1위 기업인 이곳은?



① 스트래티지 ② 비트마인

③ 오라클 ④ 인텔



▶정답 : 1 ② 2 ② 3 ③ 4 ③ 5 ④ 6 ① 7 ④ 8 ②



