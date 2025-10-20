1.이 회사의 기업가치가 5000억 달러를 기록해 세계에서 가장 몸값이 비싼 비상장 스타트업이 됐다. ‘챗GPT’로 널리 알려진 이곳은?



① 오픈AI ② 스페이스X

③ xAI ④ 앤스로픽



2.나라의 실질 국내총생산(GDP)이 얼마나 증가하거나 감소했는지를 분기마다 파악해 발표하는 경제지표는 무엇일까?



① 물가상승률 ② 무역수지

③ 재정수지 ④ 경제성장률



3.다음 중 기준금리를 한 번에 가장 큰 폭으로 인상하는 상황에 해당하는 말은?



① 베이비스텝 ② 빅스텝

③ 빅컷 ④ 자이언트스텝



4.증시에서 ‘대형 우량주’를 뜻하는 말이다. 안정적 이익을 내고 재무구조가 건전한 기업의 주식인 이것은?



① 스톡옵션 ② 블루칩

③ 테마주 ④ 공모주



5.다양한 자산의 가격이 전반적으로 모두 상승하는 동반 강세장을 가리키는 용어는?



① 허니문 랠리 ② 에브리싱 랠리

③ 산타 랠리 ④ 서머 랠리



6.다음 중 경제성장이 둔화하는 동시에 물가는 상승하는 상황을 가리키는 말은?



① 인플레이션

② 디플레이션

③ 스태그플레이션

④ 디스인플레이션



7.다음 중 메모리 반도체 시장의 ‘빅 3’에 해당하는 기업이 아닌 곳은?



① 삼성전자 ② SK하이닉스

③ 마이크론 ④ ASML



8. 모디, 루피, 뉴델리, 니프티지수에서 공통적으로 연상되는 나라는 어디인가?



① 대만 ② 인도

③ 아르헨티나 ④ 베네수엘라



▶정답 : 1 ① 2 ④ 3 ④ 4 ② 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ②







