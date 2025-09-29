여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 미국이 이 비자의 발급 수수료를 100배로 인상했다. 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문직에 한정적으로 내어주는 이 비자는?
① H-1B ② L-1 ③ E-2 ④ ESTA
2. 미국 중앙은행(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 참여한 위원들이 향후 기준금리 전망을 점으로 찍어 표시한 자료는?
① 베이지북 ② 점도표
③ 밸류에이션 ④ VIX지수
3. 기업에 필요한 기술과 아이디어를 얻기 위해 다른 기업이나 연구조직과 유기적 협력 관계를 구축하는 ‘개방형 혁신’ 전략은?
① 갈라파고스 ② 오픈 이노베이션 ③ 긱 이코노미 ④ 파이프라인
4. 기업이 일반 투자자에게 재무 내용을 공시하고 주식을 공개하는 절차로, ‘증시 상장’을 의미하는 이 용어는?
① SPAC ② PEF ③ M&A ④ IPO
5. 도시의 무질서한 확장을 방지하고 자연환경을 보존하기 위해 설정하는 지역으로, 개발이 엄격히 제한되는 이 구역은?
① 리츠 ② 정크본드
③ 그린벨트 ④ 프롭테크
6. 다음 중 도로, 항만, 공항, 철도 등에 공통적으로 해당하는 용어는?
① ESG ② ROE ③ VC ④ SOC
7. 엔비디아가 이 회사에 50억 달러를 투자해 지분 4%를 확보하기로 했다. 중앙처리장치(CPU)의 강자였지만 파운드리 적자로 고전해온 이곳은?
① 인텔 ② AMD
③ 로레알 ④ 브로드컴
8. 극자외선(EUV) 노광 장비 등을 생산하고 있는 네덜란드 기업이다. 반도체 업계에서 ‘슈퍼 을’이라는 별명을 가진 이 회사는?
① 라인메탈 ② ASML
③ TSMC ④ 스페이스X
▶정답 : 1① 2② 3② 4④ 5③ 6④ 7① 8②