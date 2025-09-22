1. ‘이 지수’가 지난 10일 4년 2개월 만에 역대 최고치를 경신했다. 우리나라 유가증권시장의 상황을 보여주는 지표인 이것은?



① 코스피지수 ② 코스닥지수

③ 다우지수 ④ S&P500지수



2. USDT(테더)와 USDC(서클)의 공통점은?



① 법정화폐 ② 스테이블코인

③ 기축통화 ④ 안전자산



3. 2002년 일론 머스크가 설립한 미국의 우주탐사 기업으로, 세계 곳곳에 위성 인터넷을 보급하는 ‘스타링크’ 사업을 하는 이곳은?



① 테슬라 ② 아마존

③ 스페이스X ④ 오라클



4. 다음 중 국가와 기업의 신용등급을 매기는 ‘신용평가회사’에 속하는 곳은?



① 모건스탠리 ② 엔비디아

③ 피치 ④ 팔란티어



5. 다음 중 수입품에 대한 ‘관세장벽’으로 볼 수 있는 조치는?



① 보복관세 부과 ② 수량 제한

③ 가격 통제 ④ 위생검역 강화



6. ‘이 나라’가 자동차, 철강 등 17개 전략 분야 품목을 선정해 관세 부과를 예고했다. 현재 대통령은 클라우디아 셰인바움, 화폐는 페소인 이 나라는?



① 스페인 ② 대만

③ 인도네시아 ④ 멕시코



7. 다음 중 1에서 1000 사이의 값을 갖는 것은 무엇일까?



① 지니계수 ② 소비자물가지수

③ 개인신용점수 ④ 기업경기실사지수



8. 지방자치단체가 지역 살림에 필요한 예산 중 어느 정도를 자체적으로 조달하고 있는지 보여주는 지표는?



① 지급준비율 ② 재정자립도

③ 국민부담률 ④ 조세부담률



▶정답 : 1 ① 2 ② 3 ③ 4 ③ 5 ① 6 ④ 7 ③ 8 ②