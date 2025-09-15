여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 천연자원 부국이 자원 수출로 일시적 호황을 누리다가 제조업 쇠퇴로 결국은 경제가 침체되는 현상이다. 한 나라의 실제 사례에서 유래한 이 용어는?
삼성이 생글생글을 응원합니다!
① 네덜란드병 ② 뉴질랜드병
③ 핀란드병 ④ 스웨덴병
2. 정부 지출을 늘리는 것이 민간의 투자를 위축시킬 수 있다는 이론은?
① 풍선효과 ② 구축효과
③ 승수효과 ④ 자산효과
3. 불필요한 서비스와 운영비를 최소화한 대신 기존 항공사보다 저렴한 가격을 내세우는 ‘저비용항공사’를 뜻하는 말은?
① DSR ② LCC ③ ROE ④ ETN
4. 선진국이 개발도상국에 증여, 차관, 기술원조 등의 방식으로 경제발전을 돕는 ‘공적개발원조’를 뜻하는 말은?
① OPEC ② OLED
③ OECD ④ ODA
5. ‘시간, 장소, 목적’ 세 가지를 뜻하는 말이다. 옷을 상황에 알맞게 입어야 한다는 뜻에서 패션업계에서 쓰는 이 용어는?
① SWOT ② KPI
③ LTV ④ TPO
6. 적대적 인수합병(M&A) 공격을 받는 기업의 경영권 방어를 도와주는 외부 세력을 가리키는 말은?
① 유니콘 ② 좀비
③ 랜섬웨어 ④ 백기사
7. 국제적으로 통용되는 통화를 보유한 기축통화국이 누리는 경제적 이익을 뜻하는 말은?
① 낙수 효과 ② 기저 효과
③ 세뇨리지 효과 ④ 플라시보 효과
8. 버진아일랜드, 케이맨제도, 안도라, 아루바, 벨리즈, 버뮤다의 공통점은?
① 페이퍼컴퍼니 ② 조세회피처
③ 국부펀드 ④ 헤지펀드
▶정답 : 1 ① 2 ② 3 ② 4 ④ 5 ④ 6 ④ 7 ③ 8 ②