여러분이 대한민국의 미래입니다 !

삼성이 생글생글을 응원합니다 !

① 엔비디아 ② 인텔③ AMD ④ 브로드컴① 무차입 공매도 ② 로맨스 스캠③ 배임 ④ 보이스피싱① 연 2.0% ② 연 2.5%③ 연 3.0% ④ 연 3.5%① MAGA ② MASGA③ MBS ④ MBTI① 일몰제 ② 타임오프제③ 집중투표제 ④ 전자투표제① 메타 ② 바이트댄스③ 월마트 ④ 서클① 오프닝 벨 ② 콘퍼런스 콜③ 블랙 먼데이 ④ 워크① 인덱스펀드 ② 헤지펀드③ 국부펀드 ④ 매칭펀드