여러분이 대한민국의 미래입니다 !1. 미국 정부가 반도체 보조금 지급 대가로 ‘이 회사’ 지분 10%를 갖게 됐다. 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)의 강자로 군림해온 이 회사는?
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
① 엔비디아 ② 인텔
③ AMD ④ 브로드컴
2. 올 상반기 피해액이 7766억원에 달하는 ‘이 범죄’에 대해 정부가 강력한 방지 대책을 발표했다. 전화로 송금을 유도하는 금융 사기인 이 범죄는?
① 무차입 공매도 ② 로맨스 스캠
③ 배임 ④ 보이스피싱
3. 한국은행이 기준금리를 두 차례 연속 동결했다. 현재 한국의 기준금리는 얼마일까?
① 연 2.0% ② 연 2.5%
③ 연 3.0% ④ 연 3.5%
4. ‘미국의 조선업을 다시 위대하게’라는 뜻으로, 최근 한·미 조선업 협력의 상징으로 많이 쓰이고 있는 문구는?
① MAGA ② MASGA
③ MBS ④ MBTI
5. 이사 선임 때 주식 1주당 선임하려는 이사 수만큼 의결권을 부여하는 것이다. 예컨대 이사 3명을 뽑으면 1주를 가진 주주는 3표를 한 후보에 몰아줄 수 있는 이 제도는?
① 일몰제 ② 타임오프제
③ 집중투표제 ④ 전자투표제
6. ‘초지능연구소’ ‘마크 저커버그’ ‘인스타그램’에서 공통으로 연상되는 기업은?
① 메타 ② 바이트댄스
③ 월마트 ④ 서클
7. ‘깨어 있다’는 뜻으로, 미국에서 정치적 올바름에 대한 지나친 강박을 비판하는 뉘앙스로 사용되고 있는 단어는?
① 오프닝 벨 ② 콘퍼런스 콜
③ 블랙 먼데이 ④ 워크
8. 다음 중 수익률이 코스피지수, 나스닥지수 등 주가지수와 최대한 비슷하게 움직이도록 설계된 투자상품은?
① 인덱스펀드 ② 헤지펀드
③ 국부펀드 ④ 매칭펀드
▶정답 : 1 ② 2 ④ 3 ② 4 ② 5 ③ 6 ① 7 ④ 8 ①