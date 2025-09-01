여러분이 대한민국의 미래입니다!1. 선진국의 ‘이것’은 안전자산에 가까운 대접을 받는다. 국가가 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권인 이것은?
① 국채 ② 특수채
③ 회사채 ④ 영구채
2. 모디노믹스, 니프티지수, 센섹스지수에서 공통적으로 연상되는 나라는?
① 스페인 ② 스위스
③ 인도 ④ 인도네시아
3. 포트폴리오에 담고 있는 각종 자산의 구성과 그 비중을 조정하는 작업을 뜻하는 말은?
① 캐시카우 ② 워크아웃
③ 리밸런싱 ④ 간접투자
4. 다음 중 고액 자산가들에게 전문적 금융서비스를 제공하기 위해 운영하는 제도는?
① 서킷브레이커
② 사이드카
③ 골드뱅킹
④ 프라이빗뱅킹
5. 우리나라의 ‘이것’이 2분기 말 기준 1952조8000억원으로 또 사상 최대를 기록했다. 가계의 빚 부담 수준을 보여주는 이 지표는?
① 본원통화 ② 최저임금
③ 신용거래융자잔고 ④ 가계신용
6. 투자자의 은퇴 시기를 목표 시점으로 잡고 생애주기에 따라 포트폴리오를 조정하는 금융상품인 ‘타깃데이트펀드’의 약어는?
① ETN ② TDF ③ CP ④ ELS
7. 바이오업계에서 기업이 승인받기 위해 개발 중인 신약, 복제약 등 의약품 자산을 가리키는 말은?
① 테마주 ② 파이프라인
③ 클라우드 ④ 바이오시밀러
8. 상장사의 임직원, 주요 주주 등이 공개되지 않은 기업 내 정보를 활용해 주식을 거래해 부당 차익을 얻는 행위는?
① 내부자거래 ② 정리매매
③ 기업공개 ④ 반대매매
▶정답 : 1 ① 2 ③ 3 ③ 4 ④ 5 ④ 6 ② 7 ② 8 ①