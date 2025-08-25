여러분이 대한민국의 미래입니다 !1. 비트코인에 이은 시가총액 2위 암호화폐로, 미국의 지니어스법 통과 이후 가격이 강세를 보이고 있는 이 코인은?
① 이더리움 ② 리플
③ 솔라나 ④ 도지코인
2. 해외에 생산기지를 둔 자국 기업에 각종 정책적 혜택을 제공해 자국으로 돌아오게 하는 정책은?
① 리디노미네이션 ② 리커플링
③ 리파이낸싱 ④ 리쇼어링
3. 기업 지분을 사들인 뒤 주주가치 제고를 명분으로 경영에 개입해 주가를 끌어올리는 ‘행동주의 헤지펀드’로 볼 수 있는 곳은?
① 엘리엇 ② 무디스
③ 스탠더드앤드푸어스 ④ 피치
4. 비공개로 소수의 투자자에게서 자금을 모아 각종 금융상품에 투자해 수익을 내는 펀드를 가리키는 말은?
① 국부펀드 ② 사모펀드
③ 매칭펀드 ④ 상장지수펀드
5. 기업 회의, 인센티브 관광, 국제회의, 전시회를 뜻한다. 수익성이 뛰어난 신산업으로 평가받고 있는 이 산업은?
① MICE ② IPO
③ ABS ④ SDR
6. 재화나 서비스를 한 단위 더 생산하는 데 들어가는 추가 비용을 가리키는 경제학 용어는?
① 기회비용 ② 메뉴비용
③ 매몰비용 ④ 한계비용
7. 근로자에게 적용되는 ‘4대 보험’에 속하지 않는 것은 무엇일까?
① 산재보험
② 고용보험
③ 퇴직연금
④ 국민연금
8. 다음 중 부동산을 보유하거나 거래할 때 부과하는 세금이 아닌 것은?
① 재산세
② 종합부동산세
③ 주민세
④ 양도소득세
▶정답 : 1 ① 2 ④ 3 ① 4 ② 5 ① 6 ④ 7 ③ 8 ③