① 미국 매그니피센트 7
② 중국 빅테크
③ 디지털 화폐
④ 비만 치료제
2.삼성전자가 애플에 처음으로 ‘이것’을 공급한다. 렌즈로 들어온 빛을 디지털 신호로 변환하는 반도체로 ‘스마트폰의 눈’과 같은 이것은?
① HBM ② 이미지센서
③ 파운드리 ④ 낸드플래시
3.석유수출국기구 회원국과 비회원국들이 뭉친 협의체로, 세계 원유 생산량에 큰 영향력을 미치는 곳은?
① RE100 ② OPEC+
③ FTA ④ NATO
4.‘쌍둥이 적자’ 상태에서 동시에 적자를 기록하는 두 가지는?
① ROE·ROA ② 경상수지·재정수지 ③ GDP·GNI ④ 영업이익·순이익
5.다음 중 세계적인 기술 발전의 흐름을 따라가지 못해 시장에서 고립되는 현상을 가리키는 말은?
① 빅스텝 ② 디폴트
③ 갈라파고스 ④ 서머타임
6.점포를 거래할 때 기존 점주가 쌓은 영업 노하우와 단골 등을 이어받는 명목으로 지급하는 돈은?
① 권리금 ② 중도금
③ 잔금 ④ 미수금
7.부실 징후를 보인 은행에서 예금자들이 돈을 찾기 위해 몰려들며 발생하는 대규모 인출 사태를 뜻하는 말은?
① 오픈런 ② 오픈뱅킹
③ 뱅크런 ④ 배드뱅크
8.한국은행의 설립 목적이자 가장 중요시하는 핵심 정책 목표는 무엇일까?
① 환율 안정 ② 물가 안정
③ 저축 증대 ④ 경기 부양
▶정답 : 1 ④ 2 ② 3 ② 4 ② 5 ③ 6 ① 7 ③ 8 ②