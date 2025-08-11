여러분이 대한민국의 미래입니다 !1.KB금융이 2년 내 여성 임원 비율을 20%로 높이기로 했다. 여성의 고위직 승진을 가로막는 ‘눈에 보이지 않는 차별’을 가리키는 말은?
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
삼성이 생글생글을 응원합니다 !
① 데스 밸리 ② 갈라파고스
③ 한계효용 ④ 유리천장
2.‘라부부’ 의 인기에 힘입어 주가가 급등하고 있는 중국 완구 업체다. 홍콩 증시에 상장된 이 회사의 이름은?
① 월마트 ② 팝마트
③ H마트 ④ ABC마트
3.기존 주주들이 신설법인 주식을 지분율에 비례해 받는 기업분할 방식의 일종이다. 지주회사 전환 때 흔히 사용되는 이것은?
① 인적분할 ② 물적분할
③ 액면분할 ④ 공개매수
4.독일을 대표하는 방위산업 업체로, 올해 들어 유럽 증시에서 높은 주가 상승률을 보인 이 기업은?
① 록히드마틴 ② 탈레스
③ 라인메탈 ④ SAP
5.D램을 쌓아 만드는 고대역폭메모리(HBM) 제조 과정에서 열과 압력을 가해 D램을 결합하는 장비다. 한미반도체 등이 만드는 이것은?
① 힌지 ② TC본더
③ 액침냉각 ④ 파운드리
6.경제활동의 주축이 되는 만 15세 이상 인구를 가리킨다. 한국은 급격한 감소 추세를 맞고 있는 이것은?
① 총인구 ② 비경제활동인구
③ 생산가능인구 ④ 주민등록인구
7.신용등급이 낮은 기업이나 국가가 발행하는 채권을 말한다. 수익률이 높지만 손실 위험도 큰 이 상품은?
① 뮤추얼펀드 ② 사모펀드
③ 코코본드 ④ 정크본드
8. 개인이 저축을 늘리는 것이 개인에게는 좋을 수 있지만 소비와 생산을 위축시켜 국가 전체적으로는 좋지 않을 수 있다는 이론은?
① 비교우위론 ② 공유지의 비극
③ 경기순환 이론 ④ 절약의 역설
▶정답 : 1 ④ 2 ② 3 ① 4 ③ 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ④